Firma ITACE convenio para la fabricación de prótesis

Histórico día para nuestro centro de trabajo, hoy se firmó un convenio HUMANISTA con el ITACE, ( instituto Tamaulipeco de capacitación para el empleo) con nuestro Centro de trabajo, LA UNEME DEDICAM VICTORIA ( unidad de especialidad para la detección y diagnóstico de cáncer de mama).

Por parte del ITACE, la directora general en Tamaulipas, DOCTORA CLAUDIA ANAYA ALVARADO, y un servidor Jorge Luis Quintero Salinas, por parte de la UNEME.

UN convenio 100 % ALTRUISTA para la fabricación de PRÓTESIS artesanales de mama, para aquellas mujeres que han perdido una mama por la terrible enfermedad cómo es el cáncer.

Nos unió la EMPATIA, LA SOLIDARIDAD Y EL ALTRUISMO.

El altruismo es el comportamiento humano fundamental para la cohesión social, centrado en ayudar a los demás INCONDICIONALMENTE!

En este convenio, la UNEME se compromete a llevarles el material ( obtenido de donaciones) y el ITACE su fabricación.

Muchas gracias y un reconocimiento a las MAESTRAS Y ALUMNAS de corte y confección por esta NOBLE LABOR ALTRUISTA.

FELICIDADES A ÉSTA GRANDE INSTITUCIÓN (ITACE) tan querida. Respetada y admirada en TODO TAMAULIPAS!!!