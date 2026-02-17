Anda imparable la “antialcohólica”; multas llegan hasta los 20 mil pesos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

En Ciudad Victoria, el tope más alto de la multa por reincidencia al conducir en estado de ebriedad supera los 17 mil pesos, a lo que se suma el costo del arrastre de grúa, por lo que el monto total puede rebasar los 20 mil pesos. En casos extremos, incluso se contempla la retención de la licencia de conducir.

Así lo informó el director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Javier Córdova González, quien advirtió que las sanciones buscan generar conciencia y prevenir tragedias en las calles de la capital tamaulipeca.

“El tope más alto por reincidencia supera los 17 mil pesos, y si se suma el servicio de grúa, la cantidad puede rebasar los 20 mil pesos”, explicó el funcionario.

Córdova González señaló que durante el año pasado se registraron accidentes con personas fallecidas en los que el consumo de alcohol fue un factor determinante, situación que encendió las alertas de las autoridades municipales.

“El año pasado tuvimos accidentes con personas fallecidas donde el alcohol fue un factor determinante; por eso no hemos suspendido los filtros de prevención”, puntualizó.

El funcionario destacó que los operativos, antes conocidos como anti-alcohol, no solo continúan vigentes, sino que se han reforzado tanto en frecuencia como en horarios.

“Lejos de suspenderlos, ahora se están aplicando más días a la semana y en distintos horarios, precisamente para prevenir accidentes y proteger la vida de conductores y peatones”, subrayó.

En este sentido reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y optar por alternativas seguras de traslado, a fin de prevenir accidentes y sanciones económicas que pueden afectar seriamente el patrimonio familiar.