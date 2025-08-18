Feria del Empleo Juvenil arranca este martes en Ciudad Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de agosto.– Con la participación de 90 empresas y más de 800 vacantes disponibles, este martes 19 de agosto se llevará a cabo la Feria del Empleo para Jóvenes en el Polyforum de Ciudad Victoria, a partir de las 10:00 de la mañana.

El evento, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, busca impulsar la inserción laboral de la juventud en la capital del estado.

“Es una feria enfocada exclusivamente en jóvenes, con oportunidades reales de empleo en sectores productivos clave”, afirmó el titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

La jornada forma parte de una gira estatal de ferias laborales con enfoque juvenil. La próxima parada será el 28 de agosto en Reynosa, también dirigida a jóvenes. Posteriormente se realizarán eventos similares en Tampico (11 de septiembre), Matamoros y Nuevo Laredo, aunque estos últimos sin enfoque específico en la juventud.

“El objetivo es acercar vacantes a quienes más lo necesitan y facilitar el contacto directo con empresas que están contratando”, subrayó Illoldi Reyes.

Estas ferias buscan reducir el desempleo juvenil en Tamaulipas y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y quienes buscan su primer empleo o mejores oportunidades laborales.