Exige Movimiento Ciudadano acelerar búsqueda del agresor de Melanie

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

La Fiscalía de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública deben multiplicar los esfuerzos para resolver el caso de Melanie y capturar a su agresor, ya que la sociedad exige que el caso no quede impune, afirmó la diputada local, Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano.

En entrevista refirió que la tardanza en apresar al agresor “es muy lamentable, creo que vamos a realizar nuevamente exhortos, porque la verdad es que si nos vamos a dinero (en el caso de la recompensa) pues nunca es suficiente, creo que la gente tiene que poner atención y unirnos cuando pase esto como comunidad y entre todos buscarlo”.

Benavides Villafranca sostuvo que el caso de la joven Melanie no es el único en Tamaulipas, por lo cual demandó a las autoridades atender otros casos que no tienen toda la atención mediática. Sostuvo que ofrecer recompensas “obviamente ayuda a resolver casos, lo hemos visto aquí y en otros países, más no sé si tendría que analizar con expertos si es la herramienta ideal o eficaz para poder encontrar un culpable”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano dijo que las autoridades deben solicitar “a transportistas, a choferes de autobuses, a todas las personas en las entradas y salidas del Estado, en hoteles, en moteles, estar en constante comunicación para dar con el agresor”.

La diputada de Ciudad Victoria concluyó “hay que fortalecer los esquemas jurídicos para que esté activa la policía violeta, que es la que atiende el tema de violencia que incluye a una mujer y creo que más bien hay que dirigir las energías haciendo un correcto uso de recursos públicos en estos casos de la Secretaría de Seguridad Pública a quien le compete la búsqueda de un delincuente con espacios como estos y de los medios de comunicación.