Exceso de velocidad y maltrato a usuarios, las principales quejas del transporte público

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario del Transporte Público en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, reconoció que persisten múltiples quejas ciudadanas en torno al servicio de transporte, principalmente relacionadas con el comportamiento de los choferes.

“Sí, las quejas más frecuentes son, obviamente, que cuando a un adulto mayor no le dan el tiempo suficiente para subir o tomar su lugar, el volumen del radio que llevan, el exceso de velocidad”, puntualizó el funcionario estatal.

Además, señaló que también se han registrado conflictos entre operadores que ponen en riesgo a los pasajeros y a la población en general.

“Ahorita los estamos invitando a que trabajen como empresa, quiere decir que no importa cuánto suba el camión que va adelante, porque van ganándose el pasaje. Cuando trabajan como empresas no importa cuánto suba uno, no se tiene que rebasar. Al final se reparten el dinero y se evitan riesgos, choques, multas de tránsito y accidentes”, explicó.

Núñez Montelongo aseguró que desde la Subsecretaría del Transporte se están implementando acciones para ordenar el servicio y garantizar condiciones de mayor seguridad y confianza para los usuarios, quienes han insistido en que se necesita un transporte más humano, eficiente y responsable en Tamaulipas.