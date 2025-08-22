Ayuda Tamaulipas en la protección de migrantes del Estado de Hidalgo

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de agosto.-La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas se sumó a la protección de migrantes del Estado de Hidalgo que son repatriados a través de la frontera tamaulipeca, que en muchas ocasiones llegan sin nada de lo que han ganado o ahorrado por sus años trabajados en Estados Unidos.

Los migrantes serán auxiliados en su trayecto de regreso y serán cuidados para que no sean víctimas del delito. En el caso de que no dispongan de recursos, puedan retornar al Estado de Hidalgo se facilitara su viaje de regreso.

Las autoridades calculan que más de 40 mil migrantes hidalguenses vivían en Estados Unidos a principios de este año. Aunque aún no se tienen cifras precisas de su regreso, se sabe que muchos han sido repatriados a la fuerza y otros lo han hecho por su voluntad, siendo Tamaulipas su principal puerta de entrada a México

Martha Cecilia Manzano Ortiz, Directora de Capacitación, Divulgación y Vinculación, parte de la Comisión, acudió a la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y la Oficina de Atención a Migrantes del Estado de Hidalgo.

El convenio establece el fortalecimiento de las acciones en favor de las personas migrantes hidalguenses repatriadas por la frontera tamaulipeca. Juan José Rodríguez Alvarado, Director General del ITM, destacó que este acuerdo permitirá brindar acompañamiento, atención integral y soluciones conjuntas a los migrantes hidalguenses, garantizando un trato digno y el respeto pleno a sus derechos humanos.