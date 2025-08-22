Promueve SET el idioma turco entre maestros y funcionarios de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de agosto.-La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) promueve el estudio del idioma turco ofreciendo becas totales a sus servidores públicos y maestros, aunque no queda claro qué aplicación práctica tendrá en el Estado dicho aprendizaje, ya que no se conoce un programa de intercambio educativo o laboral con Turquía

La SET informó que el curso tendrá una duración de ocho meses, y está previsto que comience en noviembre 2025 y finalice en julio 2026, aunque no especifica si será presencial o por vía remota o virtual.

A través de su cuenta oficial de redes sociales, la SET difundió que el curso “es un programa integral de becas para servidores públicos, académicos e investigadores que deseen aprender turco y familiarizarse con Turquía”

Además precisó que esto se hace “con el objetivo de contribuir a la creación de redes de comunicación que impulsen el desarrollo de las relaciones entre Turquía y otros países..

La SET indicó que lo anterior lo organizan la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Programa de Idioma Turco para Funcionarios Públicos y Académicos 2025-2026.

En las propias redes sociales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas se ofrece un enlace web para consultar los termino puntuales de la convocatoria para aprender el idioma turco. Si bien dicho aprendizaje puede enriquecer la cultura de los funcionarios de la SET y de los maestros, no se advierte una utilidad práctica en el desempeño de sus funciones.