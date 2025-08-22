Advierte diputado sobre riesgos a la salud por clínicas clandestinas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de agosto.-El diputado de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, lanzó un llamado urgente desde la Comisión de Salud del Congreso local para frenar el funcionamiento de clínicas privadas que operan al margen de la ley.

El legislador pidió a las autoridades sanitarias tomar medidas para proteger a la ciudadanía de los riesgos que representan. Moctezuma Castillo reconoció que este tipo de prácticas están proliferando y requieren un seguimiento institucional por lo que hizo un exhorto a la ciudadanía para que denuncie

El diputado afirmó que los establecimientos que operan sin autorización representan una seria amenaza para quienes buscan servicios de salud o tratamientos estéticos. Expuso que la falta de supervisión en estos lugares podría llevar al uso de productos sin regulación y procedimientos inseguros.

Moctezuma Castillo dijo que era vital que los ciudadanos verifiquen que los establecimientos cuenten con autorización oficial, claves sanitarias y personal médico certificado. “Hoy en día, por un diplomado ya se hacen llamar cirujanos plásticos, y no es así. La gente debe investigar quién los va a tratar”, enfatizó.

El legislador de Morena alertó sobre el uso de sustancias engañosas en clínicas estéticas y de nutrición, y pidió a la Comisión de Salud del Congreso local que se iniciara una investigación.

Moctezuma Castillo explicó que la falta de estadísticas sobre estas clínicas clandestinas dificulta la acción de COFEPRIS. “No tengo estadísticas actuales, pero exhortó a la ciudadanía a denunciar. Solo así puede actuar COFEPRIS con vigilancia más estrecha”, insistió.

El congresista también señaló que se analizará la posibilidad de endurecer las sanciones para quienes operen clínicas sin los permisos necesarios. La iniciativa buscaría proteger a los pacientes y desincentivar este tipo de prácticas ilícitas.