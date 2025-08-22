Sheinbaum Señala que No Hay Colaboración Sin Precedentes con la DEA y Descarta Bombardeo de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró hoy 22 de agosto de 2025 que «no» hay una colaboración sin precedentes con la Administración para el Control de Drogas (DEA), aclaró que no se envió una nota diplomática a Estados Unidos ante el comunicado de la agencia de seguridad y descartó que se pueda dar un bombardeo por un gobierno extranjero en territorio nacional.

La DEA dijo el pasado jueves que había una colaboración sin precedentes con el Gobierno de México y su directo, Terry Cole, señaló que el presidente Donald Trump es el único que puede autorizar un bombardeo de Estados Unidos contra cárteles del narcotráfico en México.

Sheinbaum descarta colaboración con la DEA

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que «ya no voy a entrar en debate con la DEA, hay lo que hay, no hay más».

La Presidenta reconoció que «hay agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se les da y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional».

Sheinbaum Pardo contestó de manera tajante «no» al cuestionamiento sobre si hay una colaboración sin precedente entre el Gobierno de México y la DEA.

Hay algunos casos de información que se brinda a través del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en el marco de nuestra soberanía.

Por otra parte, la mandataria federal aclaró que no se envió una nota diplomática ante el comunicado de la DEA que señalaba una estrategia en México contra el narcotráfico, que incluye la Operación Portero.

«No consideramos que fuera nota diplomática, el secretario de Relaciones Exteriores habló con el embajador de Estados Unidos en México para que la información que den esté en el marco del proceso de coordinación y el acuerdo en el que estamos», aclaró la presidenta.

Y, además, enfatizó en que Estados Unidos «tiene sus propias comunicaciones, nosotros no les decimos qué deben comunicar o no, ellos toman sus propias decisiones, igual que nosotros, y siempre decimos la verdad«.

¿Estados Unidos lanzará bombas en México? Al final de su conferencia de este viernes, Claudia Sheinbaum enfatizó en que «no» hay posibilidad de un bombardeo de Estados Unidos a cárteles del narcotráfico en México. «México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes»