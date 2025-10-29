“Estamos trabajando parejo en todas las zonas”: “Lalo” Gattás

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez aseguró que el programa de pavimentación en la capital tamaulipeca avanza de manera firme y equilibrada, con trabajos que se realizan tanto en la zona norte como en la zona sur de la ciudad.

“Yo estoy pavimentando las arterias más importantes, incluyendo las entradas que todavía faltan a las colonias de la zona sur y de la zona norte, y estamos pavimentando parejo. Arrancamos en la zona norte, sí, pero también en la zona sur y en colonias de mediano nivel social y bajo”, explicó el presidente municipal.

Gattás Báez destacó que el esfuerzo del Gobierno Municipal se centra en mejorar la movilidad y la calidad de vida de los victorenses, mediante obras de infraestructura vial que beneficien a todos los sectores.

“Va avanzando totalmente, va muy bien y se trabaja arduamente”, enfatizó.

El alcalde comentó que, durante sus recorridos, ha notado una buena respuesta de la ciudadanía ante las acciones que se desarrollan en materia de pavimentación.

“La siento contenta, la gran mayoría de la gente es agradecida”, dijo.

Además, expresó su agradecimiento por las lluvias registradas en los últimos meses, las cuales, aunque afectaron parte del pavimento, permitieron recuperar los niveles de agua sin generar tragedias.

“Debemos estar agradecidos con Dios porque nos llovió en 90 días lo que no había llovido en 15 años, pero Dios fue bondadoso con los victorenses y nos mandó el agua de poquito en poquito. No tuvimos inundaciones, ni colonias que perdieran sus muebles, ni desaparecidos o muertes como en otras ciudades que pasaron desgracias enormes”, señaló.

Sin embargo, reconoció que el 70 por ciento del pavimento de Victoria resultó dañado por la humedad, por lo que se gestiona apoyo adicional para adquirir más material y continuar con los trabajos.

“Ese es el problema que tenemos, que el 70 por ciento del pavimento se maltrató. Pero bueno, para eso voy a ir a conseguir más asfalto con Pemex, que eso es lo que vamos a hacer en un viaje. Y también con el Gobierno del Estado, que nos ha estado ayudando mucho el gobernador en el tema de bacheo”, mencionó.

Explicó que las empresas que participan en el Plan Emergente de Bacheo firmaron garantías de calidad sobre las obras, aunque advirtió que las lluvias extraordinarias podrían afectar incluso el pavimento nuevo.

“Se firmaron tiempos de garantía con las empresas, pero si nos vuelve a llover como en estos 90 días, pues hasta el pavimento nuevo se va a ir otra vez”, aclaró.

El edil resaltó que se trabaja con empresas locales consolidadas, las cuales han demostrado buena calidad en sus resultados.

“Son las empresas más grandes de Victoria y las que mejor trabajo están haciendo. En las dos campañas pasadas la calidad fue buena, pero ahora la estamos supervisando y se está haciendo bien”, subrayó.

Finalmente, anunció que este miércoles presentará un reporte detallado de los avances del Plan Emergente de Bacheo, así como el calendario de las próximas calles a intervenir.

“Mañana les voy a dar detalladamente, a las 11, por la pantalla, qué calles llevamos, qué sigue. Vamos a estar dando los avances una vez por semana del Plan Emergente de Bacheo”, adelantó.