Estado ejercerá más de 3 mil millones de pesos en obras en municipios, el 60% ya está en ejecución

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, informó que la administración estatal ejercerá este año poco más de 3 mil millones de pesos en obras en los 43 municipios de la entidad, de los cuales hasta el momento ya se ha ejecutado el 60 por ciento.

“Ahorita llevamos una inversión más o menos del 60 por ciento en municipios, estamos en procesos de licitación, todavía nos faltan por licitar alrededor de 1.500 millones de pesos”, explicó.

El funcionario precisó que el grueso de las licitaciones se realizará en los próximos meses. “Precisamente lo fuerte viene ahora en agosto, septiembre y octubre. Entonces, ya vamos a apenas un 60% de avance, más o menos”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre el monto total del presupuesto destinado, Cepeda Anaya aclaró: “El presupuesto es poco más de 3.000 millones de pesos”. Sin embargo, especificó que estos recursos corresponden a obras estatales. “Sí, o sea, no, para obras del Estado, no para municipios. Cada municipio trae sus montos para obras”, añadió.

Con este paquete de obras, dijo que el Gobierno de Tamaulipas busca detonar infraestructura en diversas regiones de la entidad, a través de proyectos de impacto social y de desarrollo urbano que estarán en marcha durante los próximos meses.