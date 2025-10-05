Estado aprieta control de choferes de Uber y DiDi en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.– Uber y DiDi ya no podrán operar sin registro en Tamaulipas. El subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, confirmó que los conductores están siendo incorporados a un sistema que asegura su identificación y legalidad, generando un control sin precedentes sobre el transporte privado.

“Han respondido súper bien, en Matamoros ya van 870 registros, se estima que haya como mil 500, en Reynosa más de mil registros y en Victoria arriba de 500”, señaló Núñez Montelongo, destacando que la mayoría de los conductores está cumpliendo con la nueva obligación.

Cada unidad recibirá un tarjetón que certifica que el vehículo y el conductor cumplen con la ley, con un costo de 4,525 pesos, que cubre tanto la autorización del operador como el registro del vehículo.

El subsecretario explicó que esta medida busca poner fin a las quejas de pasajeros que reciben autos o choferes distintos a los solicitados. “Actualmente pides un DiDi y lamentablemente a veces no llega ni el chofer ni el carro que pediste; estamos cuidando esa tranquilidad del usuario”, afirmó.

Por ahora, la revisión mecánica la realizan las propias empresas, pero a partir de 2026 será el Estado quien inspeccione los autos, garantizando que cada unidad cumpla con los estándares de seguridad.

Con la nueva regulación, Tamaulipas podrá monitorear cada paso de los conductores de plataformas digitales, asegurando que operen de forma legal, con vehículos en buen estado y dentro de un marco de seguridad vial.

Los usuarios podrán viajar más tranquilos, mientras que los conductores enfrentan una supervisión sin precedentes: la era del control absoluto de Uber y DiDi en Tamaulipas ha comenzado.