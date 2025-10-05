En octubre se desata locura navideña en tiendas de Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.- Las cadenas de autoservicio en Tamaulipas arrancaron la venta de pinos, luces, esferas y adornos navideños apenas pasadas las fiestas patrias, dejando a muchos consumidores boquiabiertos al ver la Navidad anticipada por casi tres meses.

“La venta empezó apenas pasando el 15 de septiembre”, explicaron encargados de tiendas, quienes justifican la estrategia como una forma de ganar ventaja en la carrera comercial y atraer consumidores con ofertas tempranas.

Los pasillos ahora parecen un carnaval caótico: calabazas y disfraces de Halloween conviven con coronas, luces y esferas navideñas, mientras los altares del Día de Muertos y el pan de temporada se mezclan con Santa Claus y nacimientos.

Hasta hace pocos años, los comercios esperaban a que concluyeran las celebraciones de noviembre, especialmente el aniversario de la Revolución Mexicana, para comenzar a exhibir los artículos de Navidad.

Pero en 2025 todo cambió: la estrategia arrasa con la tradición y coloca los productos decembrinos en los anaqueles con anticipación récord, desatando la llamada “locura navideña temprana” en las tiendas de autoservicio.

Los consumidores ya pueden comprar desde series de luces hasta figuras de Santa Claus, sin dejar de encontrar disfraces y artículos de Halloween o del Día de Muertos, en un verdadero revoltijo de temporadas y festividades.

Los comerciantes confían en que este adelanto aumente las ventas navideñas, mientras mantienen la oferta para otras celebraciones, aunque muchos clientes critican la estrategia como un exceso comercial que desordena el calendario festivo.