Especialista reitera que medidas de higiene llegaron para quedarse

Por José Gregorio Aguilar

En opinión del especialista en Salud Pública, Alfredo Rodríguez Trujillo, las medidas preventivas contra el Covid-19 siguen vigentes, no solo para evitar contagios de coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria.

Comentó que no es tiempo de abandonar la prevención, y al menos el uso de cubre bocas en espacios cerrados y la aplicación de gel antibacterial tienen que ser medidas que no se deben descuidar aún y cuando los programas de vacunación contra el Covid han beneficiado a la mayor parte de la población contribuyendo a volver poco a poco a la normalidad.

Casos como el del Cbtis 24, que tuvo que cerrar por diez días debido al contagio entre alumnos, indican que la pandemia sigue vigente.

Pero para volver a la normalidad, a hacer la vida normal como antes de que apareciera la pandemia, se necesita seguir poniendo en práctica las medidas de prevención que no solo ayudan contra el Covid-19 sino contra otras enfermedades, incluso las que son propia de la temporada de calor.

“Y que eso ahora sí nos permitiera efectivamente volveré a la normalidad no a la nueva normalidad yo nunca he estado de acuerdo en decir la nueva normalidad sino volver a la normalidad, y la normalidad es hacer nuestra vida normal, seguir poniendo en prácticas medidas de prevención no solo para enfermedades respiratorias sino para todas las enfermedades”.

Por ello el doctor Rodríguez Trujillo insistió mucho en recomendar a la población a no confiarse y asumir que, aunque el nivel de contagios sea muy bajo y no haya defunciones, el problema no ha terminado y hasta que las autoridades sanitarias, así como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) diga lo contrario, se debe seguir usando cubre bocas y gel antibacterial, así como lavado frecuente de manos.