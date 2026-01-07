En Tamaulipas, más de 113 mil ciudadanos quedaron con identificación vencida del INE

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 enero.- Ciudad Victoria.- El arranque del 2026 dejó sin validez a 113 mil 555 credenciales de elector en Tamaulipas, por lo que miles de ciudadanos deberán acudir a los módulos del Instituto Nacional Electoral para reponer su identificación.



El titular del Registro Federal de Electores en el estado, José de Jesús Arredondo Cortez, confirmó que todas las credenciales con vigencia 2025 quedaron automáticamente anuladas, tanto para votar como para utilizarse como documento oficial de identificación.

Ante esta situación, el funcionario llamó a los ciudadanos a no retrasar el trámite de reposición y acudir a los módulos de atención ciudadana, ya sea con cita previa o de manera directa.

Arredondo Cortez explicó que el tiempo de entrega de una nueva credencial es de entre siete y ocho días, por lo que una atención oportuna evitará complicaciones posteriores.

Pese al volumen de plásticos vencidos, el padrón electoral de Tamaulipas mantiene una cobertura alta, con 2 millones 956 mil 378 personas registradas y una lista nominal de 2 millones 904 mil 687 ciudadanos, equivalente al 98.23 por ciento.

El responsable del Registro Federal de Electores aclaró que actualmente no se permite el registro anticipado de jóvenes que están por cumplir 18 años, ya que ese mecanismo solo opera durante los procesos electorales.

No obstante, indicó que quienes ya alcanzaron la mayoría de edad pueden acudir a cualquiera de los 22 módulos del INE que funcionan en el estado, los cuales ya operan con normalidad tras el periodo vacacional decembrino.