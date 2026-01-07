Plantean blindar a menores frente a riesgos digitales en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de enero.- El uso no supervisado de internet y las redes sociales colocó en la agenda legislativa de Tamaulipas la necesidad de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

La diputada de Morena, Ana Laura Huerta Valdovinos, impulsa una reforma para fortalecer el marco jurídico estatal y garantizar la seguridad de los menores ante prácticas como el ciberacoso, la violencia digital y la exposición a contenidos inapropiados.

La propuesta plantea armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas con la Ley de Educación, bajo un enfoque de derechos humanos, prevención social y corresponsabilidad entre autoridades, familias y comunidad.

La legisladora sostuvo que los menores tienen derecho a un acceso seguro a internet, así como a la protección contra cualquier forma de explotación, abuso o vulneración de su dignidad a través de medios digitales.

Advirtió que tanto las autoridades como madres y padres de familia deben asumir un papel activo para detectar y atender de manera integral los casos en los que las tecnologías de la información se utilizan para dañar a los menores.

Huerta Valdovinos explicó que la iniciativa contempla el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención, la alfabetización digital y la atención de la violencia digital.

Detalló que las acciones incluirían campañas de concientización dirigidas a niñas, niños, adolescentes y personas tutoras, además de la creación de protocolos que promuevan un uso saludable de la tecnología y reduzcan los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos digitales.