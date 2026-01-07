Acumuló Tamaulipas casi 790 mil casos de enfermedades respiratorias en 2025

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de enero.- Al cierre del 2025, Tamaulipas registró 789 mil 761 casos de enfermedades respiratorias, una cifra que refleja el fuerte impacto de estos padecimientos en la población, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal.

Las estadísticas oficiales señalan que entre las afecciones que más afectaron a los tamaulipecos se encuentran las infecciones respiratorias agudas, faringitis, amigdalitis, neumonías, bronconeumonías, además de casos de tuberculosis y covid-19.

Según el Boletín Epidemiológico federal, durante el año pasado se contabilizaron en la entidad 690 mil 917 infecciones respiratorias agudas, que representaron la mayor carga para los servicios de salud.

A estos casos se sumaron 49 mil 581 registros de otras afecciones respiratorias agudas, así como 42 mil 668 diagnósticos de faringitis y amigdalitis, enfermedades comunes pero persistentes en amplios sectores de la población.

En cuanto a los padecimientos de mayor gravedad, se documentaron 5 mil 291 casos de neumonías y bronconeumonías, los cuales suelen requerir atención médica especializada y hospitalización.

Las cifras también indican que, en menor proporción, se detectaron mil 308 casos de tuberculosis y 66 contagios de covid-19, lo que refleja una presencia reducida pero aún vigente de estas enfermedades.

De cara al inicio del 2026, se anticipa que la temporada invernal mantenga una alta incidencia de enfermedades respiratorias infecciosas, lo que continuará presionando a clínicas, hospitales y centros de salud en todo el estado.