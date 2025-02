En Tamaulipas, la mayor parte de los hogares no pagan el servicio de agua

Enrique Jonguitud

Cd. Victoria, Tamps.-

Más de la mitad de los hogares de todo el Estado de Tamaulipas carecen de medidores de agua, razón por la cual no pagan el servicio, y además podrían estar desperdiciándola, afirmó la diputada local Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado.

En entrevista dijo que los diputados pretenden exhortar a los organismos municipales de agua a que instalen medidores a todos los usuarios de la red de agua potable en los 43 municipios de la entidad.

Aunque no se sabe cuál es la razón por la cual la mayoría de los usuarios tienen el servicio, pero no pagan el agua al no tener medidores, el Congreso local prepara un exhorto a los organismos de agua para que corrijan el problema.

“De momento no tenemos el número exacto, pero serían muchísimos hogares, la mayor parte de los hogares si carecen de medidores”, expuso.

Eguía Castillo dijo que el diputado Marco Gallegos, de Morena “presentó una iniciativa en la cual se lleva a ley para que se instalen medidores en todos los hogares de Tamaulipas y así poder tener la medición exacta”.

La diputada dijo que también se busca que los organismos de aguas puedan detectar las fugas en tiempo y forma “es un tema importante ese de las fugas que existen, entonces por eso ahorita en la comisión que presido yo está viendo esos asuntos”.

También recomendó que se realicen foros a cargo de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, debido a que la zona norte de Tamaulipas está en semáforo rojo por la escasez de disponibilidad de agua.

“Tenemos que seguir a marchas forzadas trabajando con el cuidado del agua y pues más que nada que la gente conozca y hacer más concientización a los ciudadanos de que se tiene que cuidar el vital líquido y pues para no padecer sequía por mucho tiempo”, apuntó.