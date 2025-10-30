En el norte de Tamaulipas, 200 mil has dejarían de recibir riego

Es una estrategia del gobierno estatal para declarar la zona de temporal y acceder a créditos

Enrique Jonguitud



Ciudad Victoria 30 de octubre.– Alrededor de 200 mil hectáreas de riego del Distrito 025, que abarca los municipios de Río Bravo, Reynosa y Matamoros, dejarán de ser consideradas superficie de riego para pasar a temporal, con el fin de que los productores puedan acceder a créditos gubernamentales.



La zona es considerada una importante productora de sorgo y, en menor medida, de hortalizas. Se estima que requiere más de 1 millón 300 mil metros cúbicos de agua al año para garantizar el riego agrícola.



El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, explicó que, al pasar de distrito de riego a distrito de temporal, los productores podrán acceder a los beneficios del programa “Cosechando Soberanía”.



El funcionario señaló que el agua de la presa Falcón no es suficiente para garantizar el riego de las 200 mil hectáreas del Distrito 025.



Afirmó que la solicitud para declarar al Distrito 025 como de temporal ya fue enviada por el gobierno estatal a la Federación, y se espera una respuesta en breve.

“La mayoría de los agricultores del 025 podrán acceder como productores de temporal, lo que permitirá evitar que la falta de agua derive en una crisis en la producción de granos”, expresó Varela Flores.



Los problemas de riego en el Distrito 025 se arrastran desde hace aproximadamente 30 años, siendo los últimos ocho los más críticos.