Eligen terna el lunes; Fiscal, el sábado 29

Por: José Medina

Cd. Victoria.-

Humberto Prieto negó que haya ‘dados cargados’ hacia uno de los aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por eso se emitió la convocatoria, descartó que se incline la balanza y existan cuotas de poder, sin presiones. Por eso hasta este jueves 20 de noviembre se cierran los registros para todas las personas que deseen participar entregando su documentación en la oficialía de partes.

Y es que son dos ternas, tres mujeres y tres hombres básicamente, y no se va a prorrogar el registro.

«Si hubiera dados cargados, pues no hubiéramos sacado la convocatoria, porque no nos obligaban a sacar una convocatoria, esa es la realidad. Nosotros como pleno pudimos haber mandado las dos ternas de hombres y mujeres una de hombres y una de mujeres, a criterio nuestro pero lo hicimos abiertos y transparentes».

Prieto Herrera informó que en la sesión del viernes 21 de noviembre, se da entrada el registro, el lunes se eligen a las dos ternas para enviársela al Ejecutivo. El martes 25 esperan la terna del Ejecutivo para que el miércoles 26 sean las entrevistas de esas tres personas.

El sábado 29 se estaría eligiendo el Fiscal para que se esté tomando protesta el 2 de diciembre.