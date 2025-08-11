El próximo viernes definen aumento al transporte público

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El próximo viernes 15 de agosto se definirá el incremento de $1 al transporte público en Tamaulipas.

La Subsecretaría del Transporte Público resolverá si se aprueba la solicitud de los concesionarios, informó Armando Núñez Montelongo.

Según el funcionario, el estudio técnico que respalda el posible ajuste ya fue concluido y actualmente se encuentra en la etapa de validación de ingresos por ruta.

“Únicamente estamos en la validación de los ingresos por ruta. Yo creo que para el día 15 ya podemos estar en condiciones de dar la noticia de si hay un incremento y si no lo hay. Y si hay, no creo que se traiga un peso”, adelantó.

De autorizarse, este sería el segundo aumento en dos años, luego de casi una década sin ajustes, un periodo que según Núñez resultó insostenible para los concesionarios ante el alza en los costos de operación.

“No hay negocio que sostenga con los incrementos de los combustibles, de las refacciones, de las llantas. Por eso se pensó en el gobernador dar un aumento de dos pesos el año pasado, y hoy se está haciendo el análisis para ver si es posible otorgar otro peso en todo el estado”, explicó.

El subsecretario reconoció que, desde la pandemia, el servicio de transporte público no ha logrado recuperar su capacidad operativa.

Cerca del 30% del parque vehicular dejó de circular por resultar económicamente inviable, afectando la cobertura de rutas.

“Estamos reordenando. No es suficiente el transporte que tenemos. Más o menos un 30% del parque vehicular dejó de circular por incosteable”, apuntó.

Como parte de este reordenamiento, una de las prioridades es evitar que los usuarios deban pagar doble pasaje por trasbordos innecesarios.

“Siempre pensando en el pasajero, que no pague un doble pasaje”, recalcó.

Aunque la renovación de unidades sigue siendo una meta, Núñez Montelongo aclaró que la prioridad actual es garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Ya no digo que estén modernos, pero que estén seguros para el usuario”, subrayó.

Para ello, la dependencia realiza inspecciones mecánicas, revisiones documentales y pruebas toxicológicas aleatorias a los operadores.

La posibilidad de un nuevo aumento en el costo del pasaje, indicó el funcionario, está condicionada a la mejora del servicio, la regulación estricta de los operadores y la vigilancia constante para evitar abusos o irregularidades.