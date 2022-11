El presidente le ha fallado a los maestros afirma representante magisterial

Por José Gregorio Aguilar

El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha fallado a los maestros aseguró el presidente del Grupo de Análisis y Dignidad Magisterial, Venancio Morales Zúñiga.

“Él se dice amigo de los maestros de veras que eso es una contradicción aberrante”.

Decepcionado, dijo que Amlo apoya a los que defendieron la llamada reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto y respalda a dirigentes espurios como Alfonso Cepea Salas del SNTE.

“Aquellos que se hacen llamar naranja, ejército intelectual son los que le han mentido al magisterio y al presidente, un día están en contra Y otro día a favor; un día aplauden otro día protestan, en fin”. Aquellos que están en otro barco, que siempre le han apostado a la traición y a la parálisis del sistema educativo”.

Morales Zúñiga sostuvo que el Presidente se dice amigo de los maestros pero cae en contradicción porque en los hechos actúa en contra de los trabajadores de la educación.

“Alguien tiene que levantar la voz, la sociedad, los maestros creo que el gremio que más apoyo para sumar votos hacia la cuarta transformación fueron los maestros”.

Asimismo, manifestó que el ejecutivo federal pregona los principios de la Cuarta Transformación pero al mismo tiempo consiente a los que roban, mienten y traicionan.

“No es posible que las elecciones en secciones sindicales el sindicato los que están que son los espurios que no sirven para nada, ellos defendieron la mal llamada reforma educativa, defendieron el examen punitivo, anduvieron hasta con granaderos obligando a los maestros a evaluarse, no hay cuentas claras en fin, son tantas cosas y el presidente los apoya, no se vale”.