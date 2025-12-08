El alcalde Eduardo Gattás dio el banderazo de arranque del Operativo Navideño 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Con un despliegue de fuerza operativa conformada por 350 elementos de diferentes corporaciones, este lunes el alcalde Eduardo Gattás Báez dio el banderazo de arranque del Operativo Navideño 2025.

Los elementos de Tránsito municipal, Guardia Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, de las corporaciones federales estatales y municipales brindarán seguridad a la ciudadanía en zonas y plazas comerciales durante esta temporada decembrina.

«Alrededor de 350 elementos van a estar desplegados en todo Ciudad Victoria», refirió.

El operativo de seguridad estará, dijo el Alcalde de Victoria, donde se registra un incremento de afluencia de personas y flujo económico importante.

Cabe señalar que Gattás Báez mencionó que este operativo estará vigente hasta los primero días del mes de enero del 2026.

«La idea es que el ciudadano se sienta seguro», enfatizó.