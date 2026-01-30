Egresados de ITACE tendrán pase directo al Tecnológico Nacional de México

Por: José Medina

Ciudad Victoria.- El 18 de febrero a la una de la tarde en el Tecnológico de Victoria se llevará a cabo la firma, gracias al Cecyte Nacional y gobierno del estado.

El coordinador nacional de los Cecytes Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos doctor Ivan Flores Benitez anunció la firma de un convenio entre el Tecnológico Nacional de México TECNM para que los alumnos que egresen del ITACE tengan un lugar asegurado en la educación superior en los planteles del tecnológico

Válido para el próximo ciclo escolar 2026, los alumnos tendrán libre tránsito, en Ciudad Victoria próximamente se llevará a cabo la firma del convenio en el ITCV; Los alumnos del ITACE podrán entrar libremente a cualquier tecnológico del estado de Tamaulipas. Además se les dará un apoyo económico o beca federal o estatal.

Este convenio fortalecerá el apoyo entre educación superior y media superior; Esto permitirá el libre tránsito de estudiantes y la capacitación a docentes se fortalecerá, siendo uno de los logros de la administración estatal de Tamaulipas.