Le cumple Lalo Gattás a su gente y Victoria

Cd. Victoria, 29 de enero 2026. – Los compromisos son para cumplirse y Eduardo Gattás Báez lo hace en territorio y de frente a su gente, el alcalde de Victoria regresó junto a su esposa la Sra. Lucy de Gattás a la colonia Moderna a inaugurar la carpeta asfáltica de la calle Flor de Liz.

“Vamos a seguir trabajando así, calle por calle, colonia por colonia, escuchando y resolviendo, dando la cara, porque somos un equipo”, reafirmó el alcalde Eduardo Gattás Báez ante vecinos, integrantes del cabildo y secretarios del gobierno municipal.

En un ambiente de alegría, realizaron el corte inaugural de la obra de 1,238 metros cuadrados de asfalto entre calle Jaime Rodríguez Inurrigarro y Blázquez Coopel en la Col. Moderna, que beneficia directamente a más de 3 mil habitantes del sector.

La obra, representa para sus habitantes un paso más hacia un futuro de mayor bienestar, que mejora su seguridad vial y embellece el entorno de la colonia, aseguró la Sra. Paula Pérez Cantú, durante la calurosa bienvenida que brindaron las familias a las autoridades municipales.