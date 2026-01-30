Manejo presupuestal eficiente y transparente permitirá a la UAT seguir creciendo

Asamblea y Patronato universitario aprueban el presupuesto 2026 que impulsa el rector Dámaso Anaya para consolidar el crecimiento en todas las áreas sustantivas de la UAT.

Ciudad Victoria, Tam.; 29 de enero de 2026.

La Asamblea Universitaria aprobó el presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, ante este máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII del Estatuto Orgánico de la UAT, el rector expuso ante el pleno el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del presente año, subrayando que dicho instrumento fue previamente analizado, revisado y avalado por el Honorable Patronato Universitario, conforme a los procesos de control y supervisión financiera establecidos.

Explicó que este instrumento constituye una herramienta central para la conducción ordenada de la vida institucional, al establecer las bases para una adecuada administración de los recursos, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas, el manejo responsable de las finanzas, el equilibrio presupuestal y apego a la normatividad, garantizando la operación sustantiva de la Universidad.

Tras el análisis y deliberación correspondientes, la Asamblea Universitaria autorizó el proyecto presentado, refrendando su respaldo a la planeación financiera y a las decisiones orientadas al desarrollo institucional de la UAT.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya puntualizó que el crecimiento institucional se ha dado de manera gradual y ordenada, inicialmente con el fortalecimiento de la infraestructura, posteriormente con el incremento de la matrícula y, actualmente, con el impulso al posgrado, la investigación y la producción académica.

En este sentido, señaló que la planeación financiera aprobada permitirá atender el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil, mejorar las condiciones de enseñanza y consolidar la vinculación con los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno.

Reiteró el llamado a mantener el trabajo coordinado entre las autoridades universitarias y las comunidades académicas y administrativas, destacando que las decisiones adoptadas en esta Asamblea Universitaria representan un paso firme hacia una universidad financieramente responsable, académicamente sólida y socialmente comprometida con el desarrollo de Tamaulipas.

La sesión, presidida por el rector Dámaso Anaya, contó con la participación de integrantes del gabinete de la Rectoría, directores, docentes y estudiantes asambleístas representantes de las 26 dependencias académicas de la UAT, con presencia de las zonas sur, centro y norte del estado, de manera presencial y a distancia.