Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.– Tamaulipas registró 30,189 nacimientos durante 2024, una baja respecto a los 31,530 de 2023, informó el INEGI. Los datos provienen de la Encuesta de Nacimientos Registrados (ENR), que analiza los nacimientos vivos en todo México.

La tasa de natalidad en mujeres de 15 a 49 años en Tamaulipas fue de 45.6 por cada mil mujeres. Los registros se basan en el Registro Civil, no solo en hospitales, lo que garantiza información confiable y actualizada.

En todo México se registraron 1,672,227 nacimientos en 2024, una disminución del 4.5 por ciento respecto al año anterior, reflejando una tendencia general de descenso en la natalidad.

Chiapas encabezó la lista con 86.7 nacimientos por cada mil mujeres, mientras que Tamaulipas se ubicó en el lugar 19 del ranking nacional.

Los especialistas del INEGI señalan que estas cifras ayudan a planear políticas de salud y desarrollo social. «El registro preciso de los nacimientos es fundamental para conocer la evolución de la población y diseñar estrategias efectivas de apoyo a las familias», indicaron.

La ENR combina información de las oficialías del registro civil con reportes hospitalarios, garantizando datos fiables y actualizados.

El descenso en Tamaulipas se atribuye a cambios sociales y económicos, así como a políticas de planificación familiar implementadas en los últimos años.

Estos datos son clave para diseñar programas de salud, educación y desarrollo social, y para que los gobiernos estatal y federal ajusten sus estrategias a la evolución demográfica.