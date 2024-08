Diputada electa de Morena afirma que ella sí es maestra frente a grupo

Por José Gregorio Aguilar

La diputada electa de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, afirmó en entrevista que para poder opinar, proponer y legislar desde el Congreso del Estado sobre temas educativos, se necesita ser o haber sido maestra frente a grupo, como ella lo ha sido, y sigue siéndolo, según lo afirmó.

Aseguró que a lo largo de su trayectoria como docente, ha adquirido mucha experiencia gracias también a las estancias que ha hecho en países como Cuba, Francia y España por lo que se mostró extrañada de aquellas voces que aseguran que ella nunca ha sido maestra de grupo.

“Lo que si te puedo decir con conocimiento de causa porque hay gente que dice que yo nunca he estado frente a grupo y quiero decirte que estoy frente a grupo incluso yo estaré trabajando hasta el último día de septiembre en la escuela Normal y el día 1 de octubre meteré un permiso pero en ese inter yo le dije a la directora que quiero este mes estar en grupo para mí es muy enriquecedor como maestra”.

Reiteró su convicción de que, como representante popular, no basta subirse a tribuna para proponer iniciativas, sino que el diputado tiene que tener un conocimiento pleno de lo que está hablando y proponiendo, en este caso, del tema de la educación.

“Hay muchos temas de mi interés, aquí llegamos a trabajar, a aportar y es lo que yo quiero, hacer, no vengo a tratar de figurar ni subirme a la tribuna para la foto, no, ese no es mi estilo, llegará a hacer lo que me toca”.

De hecho y aunque no quiso adelantar mucho, aseguró que ya cuenta con dos iniciativas de gran impacto cultural y educativo pero también, subrayó, está preparando un proyecto que tiene que ver con el tema de la migración.

“Traigo dos, no puedo adelantar mucho muñeco pero son en materia educativa y en materia cultural y estamos dándole vuelta a una cuestión de migración, de migrantes”.

Según sus propias palabras, “todo mundo”, ve la migración como un gran problema pero ella lo ve como una gran oportunidad para trabajar porque este fenómeno, aunque es complejo, puede verse como una fuente de riqueza cultural de las personas que se desplazan de un lugar a otro llevándose consigo sus tradiciones, costumbres, idiomas y formas de vida, lo cual enriquece mucho la diversidad cultural y es donde ella quiere poner énfasis en su trabajo legislativo.

“Todo mundo ve la migración como un gran problema y yo lo veo como una gran oportunidad porqué, porque hay mucha riqueza cultural en los migrantes entonces donde estamos teniendo una gran concentración yo creo que hay una gran oportunidad para educación pero hay gran oportunidad de intercambio cultural y es ahí donde quiero trabajar”.