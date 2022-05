Desmienten a Gustavo Cárdenas; MC sí Rechazó iniciativa de Matrimonios Igualitarios

Por José Gregorio Aguilar

El representante estatal de la asociación civil México Igualitario, Mercurios Espinoza del Ángel afirmó que Movimiento Ciudadano (MC) y en particular, el diputado Gustavo Cárdenas, sí rechazaron la iniciativa para reformar el Código Civil en Tamaulipas con lo que se permitiría la unión legal entre personas del mismo sexo.

De esta forma respondió el activista que defiende los derechos de la comunidad lésbico gay, después de que el legislador naranja negó haberse opuesto a la aprobación de los matrimonios igualitarios y a la vez anunció que presentará nuevamente una iniciativa para que el tema sea atendido por todas las fuerzas parlamentarias del Congreso del Estado.

“El indica que MC no estaba en contra la verdad es que totalmente falso porque el día en qué se presentó esta iniciativa por parte de la diputada Nancy Ruiz fue de los primeros que indicó que no debería de votarse inmediatamente sino que se debería enviar a Comisiones con una argumentación totalmente fuera de lugar indicando que llevaban temas adicionales cuando esto no es así entonces si hubo una negativa a impulsar este tema por parte de MC y de Gustavo”.

A este respecto, Mercurios Espinoza dejó en claro que, el hecho de impulsar dicha iniciativa no es un favor sino que es parte del trabajo de un diputado de legislar para que las leyes que existe en Tamaulipas no violenten los derechos de las personas sea cual sea su preferencia sexual y más en este caso cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el Código Civil del Estado es inconstitucional.

“Es parte de su trabajo como diputado legislar para que las leyes en Tamaulipas no violenten los derechos de las personas sobre todo cuando jueces federales ya han dictaminado que el código civil para el Estado de Tamaulipas es inconstitucional, entonces sí vale la pena pero también es obligación de los diputados reformar estás leyes para que no sigan violentando los derechos de los ciudadanos con motivo de su orientación sexual”.

Es importante recordar que las personas del mismo sexo que desean legalizar su unión tienen que promover un amparo ante la autoridad federal, que al final obliga al estado a casarlos debido a que todavía Tamaulipas se encuentra en la lista de entidades que violan el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitir el matrimonio igualitario.