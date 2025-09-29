Tamaulipas, entre los estados con menor número de matrimonios en el país

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de septiembre.– Tamaulipas figura entre las entidades con menor número de matrimonios en México, al situarse en la posición 27 a nivel nacional, con una tasa de 5.0 enlaces civiles por cada mil habitantes mayores de 18 años. La cifra está por debajo de la media nacional, que alcanzó 5.4 matrimonios.

De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el último año se registraron en todo el país 486 mil 645 matrimonios, de los cuales 6 mil 312 correspondieron a uniones entre personas del mismo sexo.

En el caso de Tamaulipas, el reporte también incluye matrimonios igualitarios, con una tasa de 5.01 por cada mil habitantes. En el desglose nacional, 3 mil 879 enlaces se realizaron entre mujeres y 2 mil 433 entre hombres.

El contraste entre estados es evidente: Quintana Roo encabezó la lista con una tasa de 7.7 matrimonios por cada mil adultos, seguido de Sinaloa con 7.1 y Campeche con 7.0. En el extremo opuesto, Tlaxcala y Ciudad de México reportaron las cifras más bajas, ambas con 3.4, mientras que Puebla alcanzó 3.6.

La EMAT tiene como objetivo registrar y difundir el número de uniones legales realizadas a través del matrimonio civil. Para ello, se recopila mensualmente información de las oficialías del Registro Civil de cada estado, que se envía en archivos digitales e incluso en formatos impresos al INEGI.

El reporte confirma que, pese al reconocimiento de los matrimonios igualitarios y a la estabilidad de las cifras nacionales, entidades como Tamaulipas mantienen un nivel de enlaces por debajo del promedio nacional.