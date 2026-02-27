Desde el extranjero Morena migrante apoya la reforma electoral: Román Bock

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— «En el extranjero, se está con la Cuarta Transformación y se apoya principalmente a Morena, con más de 100 comités registrados trabajando en la credencialización para demostrar la fuerza de Morena en el exterior».

El representante de la Asociación Civil Tamaulipecos en Texas, y líder de Morena migrante en Houston Román Bock, dijo que desde el extranjero se apoya la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, misma reforma que busca una mayor representación de los mexicanos en el exterior, incluyendo un aumento en el número de diputados migrantes con perfiles genuinamente migrantes.

Además la comunidad migrante, rechaza tajantemente figuras como Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca como representantes migrantes, exigiendo que quienes nos representen entiendan y sigan nuestra agenda y necesidades en políticas públicas.

Explicó que en Tamaulipas ya existe la figura del diputado migrante en la ley local, y se está atento al seguimiento de la nueva propuesta federal.

Respecto al fallo de la Suprema Corte sobre el exgobernador Cabeza de Vaca, mencionó que quien deba algo, que lo pague y enfrente la justicia.

Por otra parte, indicó que las deportaciones recientes no han aumentado, sino que se está utilizando la comunicación mediática para atemorizar y crear caos en la comunidad migrante.