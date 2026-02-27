Amplían a 20 días permiso de paternidad para burócratas estatales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado avaló modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para otorgar 20 días hábiles con goce de sueldo a los trabajadores al servicio del estado cuando nazca un hijo.

Con esta reforma aprobada por mayoría en el Pleno el permiso de paternidad pasa de diez a veinte días laborales, con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad en el hogar.

La diputada Silvia Chávez Garay, impulsora del dictamen, afirmó que la medida representa un avance en materia de igualdad.

“Este cambio en la legislación tiene un profundo sentido de igualdad y corresponsabilidad familiar”, expresó en tribuna.

Subrayó que el cuidado de los hijos no debe recaer únicamente en las madres. “Reconoce que el cuidado de las hijas y los hijos no es solo una tarea de las madres, sino también de los padres”, puntualizó.

La legisladora añadió que permitir la presencia del padre durante los primeros días de vida del bebé impacta positivamente en la dinámica familiar. “Permitir que los hombres acompañen los primeros días de vida de sus hijos fortalece los vínculos familiares, apoya a las mujeres en el proceso de recuperación y promueve una cultura de igualdad desde el hogar”, sostuvo.