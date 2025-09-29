Descartan gripe aviar en humanos y refuerzan vacunación invernal en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que no se han detectado casos de gripe aviar en humanos en el estado, tras el hallazgo de aves muertas en playas del litoral.

En coordinación con autoridades federales, explicó , se implementó un cerco sanitario, con visitas casa por casa y toma de muestras aleatorias a personas asintomáticas.

“No hubo gripe aviar en humanos… estamos controlados en este paso”, aseguró el funcionario.

Aunque se descarta la presencia del virus en humanos, la vigilancia continúa, especialmente ante reportes en Coahuila y Texas.

Se han reforzado recorridos en todas las jurisdicciones para educar a la población sobre el manejo seguro de aves muertas, uso de guantes y cubrebocas, y atención inmediata ante síntomas.

Vacunación invernal: COVID e influenza

Respecto a la temporada invernal, el secretario anunció el inicio de una campaña estratégica de vacunación contra COVID e influenza, con énfasis en Reynosa y la zona sur, donde se ha logrado una cobertura del 86 al 88 por ciento, aunque la meta es alcanzar el 92 al 94 por ciento.

“La influenza tiene más letalidad que el propio COVID en este momento”, advirtió Hernández Navarro, al destacar que la mortalidad por COVID ha bajado a 0.25 frente al 3.4 por ciento registrado en los picos de la pandemia.

Aunque no se precisó el número de dosis disponibles, se espera una dotación suficiente para cubrir la demanda estatal