Descarta “Lalo” Gattás cambios en su gabinete durante el primer año de gobierno

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez adelantó que no realizará cambios en su gabinete municipal durante este primer año de administración, aunque confirmó que en diciembre llevará a cabo una evaluación integral del desempeño de sus funcionarios.

En entrevista, el presidente municipal explicó que su método de trabajo contempla una revisión anual para determinar ajustes, tal como lo hizo en su anterior gestión.

“No, ya estamos, yo en diciembre cierro ciclos, como en la administración pasada; el primer año hice cambios, no necesariamente quiere decir que vaya a hacer cambios en este, ¿verdad?”, expresó.

Gattás Báez precisó que antes de tomar decisiones hará una valoración individual de cada área del gobierno municipal.

“Hay que hacer una evaluación, checar funcionario por funcionario, y lo hicimos en diciembre, lo vamos a hacer en diciembre”, puntualizó.

Añadió que, hasta el momento, la mayoría de los integrantes de su equipo de trabajo ha cumplido con las expectativas.

“Hasta ahorita la evaluación que llevamos va bien, de la gran mayoría, nadie me ha bajado de 8”, aseguró.

Finalmente, el alcalde de Victoria reiteró que será en diciembre cuando se determinen posibles ajustes, y que, de haber cambios, estos se concretarán en enero, al inicio del segundo año de su administración.

“En enero arrancamos con cambios, si es necesario”, concluyó.