Acompañamiento de la Contraloría y Derechos Humanos en Operativos Antialcohol en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Para verificar que la actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad esté apegada a derecho y evitar abusos en perjuicio de la ciudadanía, se informó que personal de la Contraloría y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estará presente en los filtros de prevención de accidentes.

Fue el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva quien informó del acompañamiento de dichas instancias durante la aplicación de los también conocidos como operativos antialcohol.

Dijo que es un tema que se ha estado platicando se han recibido algunos comentarios de la sociedad civil organizada donde han señalado algunos detalles que se dan en los operativos.

“Y bueno, pues nosotros como gobierno transparente que somos, y eso nos lo ha expresado el alcalde, que seamos transparentes con la ciudadanía y que lo menos que podamos dañar la economía del ciudadano es que nosotros nos ponemos a trabajar escuchando a la gente. Y en ese sentido bueno pues los operativos anti alcohol o los filtros de prevención de accidentes han generado inquietudes”

Reséndez Silva reveló que se ha platicado con la Contraloría para que sean ellos los que estén al pendiente de estos operativos.

“Que hagan un acompañamiento a los agentes de Tránsito para verificar que las acciones que se implementen en esos operativos estén debidamente apegados a derecho”.

“Estaríamos ya por empezar y la idea es ampliarlo para invitar también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a los medios de comunicación inclusive, esto con el propósito para ser más transparentes”, mencionó para concluir.