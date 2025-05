Denuncian presunta red de corrupción en la SET; Maestro reclama pago retenido desde 2017

Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamps.-

El maestro Geovanni Vladimir Chávez Soto, adscrito a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), ha denunciado una presunta red de corrupción dentro de la institución, señalando que desde 2017 le han retenido ilegalmente su sueldo, el cual asciende a aproximadamente 2.5 millones de pesos.

“No soy solamente yo son mil 200 claves similares a la mía, ellos tienen el recurso, no lo reportan, tú como trabajador vas y te presentas al departamento de asuntos laborales y ellos no te dan importancia ni atención ni siquiera te dan la cara para recibirte, personas como yo de esas mil 200 claves los afectados se han tratado de defenderse pero no han podido, porque ahí se hace lo que ellos dicen”.

Chávez Soto afirma que ha sobrevivido gracias a trabajos de mantenimiento residencial y que durante años ha recibido amenazas y presiones para no divulgar su caso. Según el denunciante, existen más de 1.200 claves manipuladas dentro del SET, lo que indicaría un desvío de recursos. Pese a estar activo en la nómina y contar con documentos, videos, pruebas y testigos que respaldan su denuncia, las autoridades continúan sin resolver su situación.

“Desde mucho antes que yo ingresara al sistema en el 2011, tuvo la oportunidad de trabajar en diversas áreas, una de ellas, la de mantenimiento residencial, y de esos ingresos que mantuvo a mi familia; desde ese tiempo hasta ahora me han tenido amenazado, condicionado, autoridades de primer nivel no quieren que de a conocer este caso pues es un asunto muy delicado y no solo yo, son más de mil 200 claves similares a la mía sin contar las demás”.

Geovanni responsabiliza a la ex titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor, y Gerardo Rodríguez Salazar, del área de Recursos Humanos, por la falta de pagos y la supuesta manipulación de recursos.

“Mis salarios, mis descuentos están percibidos; son 17 mil pesos mensuales, aquí se ha manejado mucha la manipulación del recurso, la triangulación no se sabe específicamente ¿Quién pero entre Gerardo? y Lucía cometieron ese acto. Y yo le dije a Lucía Aimé, en un evento en la primaria Felipe Pescador, ni tú ni nadie me va a quitar mi clave porque en su momento me la dio Dios y hasta el último peso que se me debe me lo van a pagar y multiplicado conforme a la Ley”.

También señala a la maestra Brenda Morales, quien, según él, ha evitado firmar los cheques de pago argumentando que los montos han caducado. Chávez Soto sostiene que su plaza fue cancelada arbitrariamente en 2017 por orden de Mario Gómez Monroy, entonces secretario de Educación, y acusa a la actual administración de mantener las mismas prácticas.

“Brenda Morales también está involucrada, no tiene cara para verme, la he buscado desde diciembre para decirle que ya iba a cobrar mis cheques porque mi pagador, Santiago, me dijo que ya estaban los pagos pero me aclaró que tengo que hablar con Brenda y me dirigí a esa área y ella me ve de lejos y me grita “nosotros le hablamos para que pueda pagarle compañero ahorita no puede recibir sus pagos todavía; el hecho es que no me pueden pagar sin que ella lo autorice”.

El caso ha sido presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde el afectado ha depositado su confianza en el fiscal Jesús Eduardo Govea, asegurando que este cuenta con todas las evidencias necesarias para esclarecer los hechos.

“El gobernador sabe del caso, él ha dado la instrucción cuatro veces directamente y yo tengo el respaldo de todo ello gracias a Dios Me preparé porque no estaba compitiendo. contra una persona o un grupo delictivo es toda una red grande de corrupción que lamentablemente Lucía pudo detener con una sola decisión pero le falló voluntad”.