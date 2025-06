Denuncian crisis de Senadora de Tamaulipas en hospital del ISSSTE de Matamoros

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La senadora de Tamaulipas Imelda Sanmiguel Sánchez denunció que el hospital Dr. Manuel J. Rodríguez del ISSSTE en Matamoros se encuentra en condiciones deplorables, pues los quirófanos están fuera de funcionamiento además de que el inmueble permanece en remodelación sin avances visibles.

La legisladora del PAN criticó que este nosocomio fronterizo carezca de doctores y de enfermeras suficientes, además de que no cuenta con un suministro constante de medicamentos ni de material médico por lo que el servicio a los derechoshabientes está colapsado.

«Este hospital del ISSSTE en Matamoros no tiene médicos especialistas, ni médicos generales, no hay medicamentos ni material médico, los quirófanos no están funcionando y ni siquiera sirve el aire acondicionado», afirmó la senadora.

Advirtió que los ciudadanos le solicitaron intervenir ya que la remodelación que comenzó hace más de un año no ha sido concluida ni supervisada, por lo que las condiciones del hospital siguen empeorando con el paso del tiempo.

Sanmiguel Sánchez añadió que “la situación de la clínica es deplorable porque en marzo de este año tras fuertes lluvias registradas provocaron su inundación por lo que la atención médica no se ha restablecido a su nivel normal”.

Subrayó que el abandono no es un caso aislado pues el deterioro es visible en diversas clínicas del sistema público de salud, sin embargo, recalca que el hospital del ISSSTE Matamoros representa uno de los casos más graves.

Demandó que el instituto dote del recurso suficiente al hospital para su apropiado mantenimiento además de contratar médicos especialistas e instalar quirófanos funcionales pues «si una clínica hospitalaria no cuenta con el personal y los insumos necesarios para prestar sus servicios se está poniendo en riesgo los Derechos Humanos a la salud ya la vida misma lo cual es inadmisible», finalizó.