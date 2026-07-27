Concluye con éxito el primer día de recorridos Abraham Vargas; llama a la unidad para fortalecer al sindicato

Por: José Medina

Tampico, Tamaulipas.—

Con un mensaje centrado en la unidad, la cercanía con la base trabajadora y el compromiso de construir un sindicato más fuerte y transparente, Abraham Vargas concluyó el primer día de recorridos por centros de trabajo, donde agradeció el respaldo recibido por parte de las y los trabajadores del ISSSTE.

Durante su visita, Vargas destacó que son las y los trabajadores quienes dan vida, fuerza y sentido a la institución, por lo que afirmó que la unidad será el eje para enfrentar los retos y avanzar hacia una representación sindical más cercana, transparente y comprometida con las necesidades de la base.

«Cuando nos unimos con un mismo propósito, no hay reto que nos detenga. Hoy estamos trazando el camino por un sindicato más fuerte, más cercano y transparente. Cuando las y los trabajadores del ISSSTE estamos unidos, sí se puede», expresó.

Al hacer un balance de la jornada, Abraham Vargas señaló que regresar al hospital que considera su casa tuvo un significado especial, ya que le permitió reencontrarse con compañeras y compañeros que fortalecieron su convicción de impulsar este proyecto.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo, así como las propuestas e inquietudes compartidas por el personal, al asegurar que cada diálogo reafirma el compromiso de mantener una campaña basada en la humildad, la cercanía y el respeto.

Finalmente, aseguró que este recorrido representa apenas el inicio de un esfuerzo para construir, de la mano de las y los trabajadores, un cambio verdadero en la representación sindical.

«Esto apenas comienza. Vamos juntos por un cambio verdadero», concluyó.