Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.- El Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma constitucional que incorpora un tercer párrafo al artículo 19, y con ello la prisión preventiva oficiosa entra en vigor, alineando a la entidad con la ley federal y cerrando huecos legales que antes permitían la evasión de la justicia.

Con esta reforma, los jueces tendrán instrucciones claras sobre cuándo aplicar la medida cautelar, y los delitos graves no quedarán sin castigo, dejando a los delincuentes sin escapatoria alguna.

El dictamen homologa la Constitución estatal con la federal publicada en diciembre de 2024, definiendo el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva y asegurando que la aplicación sea uniforme en toda la entidad.

El diputado Isidro Vargas Fernández subrayó que la adecuación constitucional fortalece la seguridad jurídica y cumple con compromisos internacionales como el Objetivo 16 de la Agenda 2030, garantizando paz y justicia para los tamaulipecos.

Con la reforma ya vigente, Tamaulipas se suma a las entidades que endurecen la lucha contra la impunidad, dejando claro que la prisión preventiva será una herramienta firme para proteger a la sociedad.

Ahora, cualquier juez que tenga un caso bajo su responsabilidad deberá aplicar la medida sin contradicciones, asegurando que los procesos penales se conduzcan con rigor y sin margen para irregularidades.

La entrada en vigor de la prisión preventiva marca un antes y un después en la justicia penal de Tamaulipas: delincuentes graves enfrentan la ley de frente y la ciudadanía tendrá más protección.