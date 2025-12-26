Decomisan pirotecnia a vendedores clandestinos

CIUDAD VICTORIA.– En un operativo preventivo, personal de la Guardia Estatal y de la Coordinación Municipal de Protección Civil retiraron 15 kilogramos de pirotecnia que se comercializaba de manera ilegal en la zona centro de esta ciudad.

La acción se llevó a cabo sobre la calle Miguel Hidalgo, donde se detectaron puestos ambulantes que ofrecían pirotecnia sin los permisos ni las medidas de seguridad requeridas, lo que representaba un riesgo para la población.

Las labores se desarrollaron bajo los protocolos establecidos para el manejo de materiales peligrosos.

El material asegurado fue trasladado a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos Victoria, donde quedó bajo resguardo para su disposición conforme a la normatividad vigente.

Este tipo de operativos buscan prevenir accidentes e incidentes durante la temporada decembrina, cuando aumenta el uso de pirotecnia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la compra y uso de estos productos y a denunciar su venta clandestina al 911, con el objetivo de contribuir a un entorno más seguro para todas y todos.