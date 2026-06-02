Debemos fortalecer la soberanía nacional saliendo a plazas públicas: Katalyna Méndez

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— Katalyna Méndez hizo un llamado a ser revolucionarios de las conciencias con el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que infórmenos a la ciudadanía, la situación que está pasando a nivel nacional, y que se informe la injerencia de los Estados Unidos.

Explicó que el llamado es para los actores políticos, para que cerremos filas, en llamado a la unidad, pues el enemigo, !¡no está adentro! Está afuera de las fronteras.

Sobre el intervencionismo, expresó que este ya estaba presente desde hace mucho tiempo, hasta saber la historia del mundo, y justamente cuando vienen tiempos electorales este arrecia, por eso es importante reforzar el nacionalismo, y nuestro orgullo de fortalecer el país, para seguir defendiendo la soberanía nacional.

«Es un llamado importante para que salgamos todos a hacer asambleas informativas, con las y los mexicanos, y todos los domingos salir a territorio, a las plazas públicas»

Para afectar la soberanía nacional, no se necesitan tropas para presionar, lo hacen a través de tratados comerciales, de aranceles. USA históricamente lo ha hecho a través de muchos países, ahora es presión mediática extranjera, y que usan medios nacionales para incidir en los mensajes, «no podemos pretender que esto no está pasando, y tenemos que informar a territorio».

Y los políticos que van a Estados Unidos a intervenir son traidores a la patria, aquí defendemos el mensaje de la presidenta Claudia y estamos con ella, por eso nunca va ser la solución la intervención extranjera, por eso hay que trabajar y fortalecer la soberanía, y las instituciones de justicia.

Por eso el PLAN B electoral para fortalecer la democracia en México, y el sistema electoral para luchar contra el nepotismo y contrarrestar la voluntad popular, siguiendo con ese camino, para informar a la ciudadanía e informar.

En el caso de la reelección para el 2030, sostuvo que tienen que pasar diversos procesos legislativos como sistemáticos, se tiene que transformar todo el sistema, pues no son cambios de la noche a la mañana, y se tienen que transformar muchos aspectos, no solamente es hacer una nueva ley. Todo el sistema electoral se tiene que transformar para hacer mecanismos para regular el sistema electoral y la gobernabilidad.