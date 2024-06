Dan constancia de mayoría como Senadora a Olga Sosa Ruiz

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Tamaulipas, entregó este domingo la constancia de mayoría como Senadora a Olga Sosa Ruiz, de Morena, ganadora de un escaño en la cámara alta, esto después de que se declararon válidos los resultados de las elecciones federales en la entidad.

La ex secretaria del Trabajo de Tamaulipas acudió acompañada de su familia y simpatizantes para recibir el documento que la acredita como próxima senadora por un periodo de seis años.

También recibió su constancia Veronica Castillo Cárdenas como Senadora suplente de Sosa Ruiz.

Es la primera candidata que acude para obtener el estatus de Senadora electa, y se espera que en las próximas horas o mañana lo haga José Ramos Gómez Leal, también por Morena y la actual diputada local Imelda Sanmiguel Sánchez, de la coalición PRI-PAN.

Sosa Ruiz aclaró que después de la reacción de los mercados por la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, y la mayoría en el Senado, no se prevé que haya una devaluación del peso que afecte a la economía.

“Estoy segura que el peso se va otra vez a estabilizar, muy segura, vimos (a Claudia Sheinbaum) en sus redes diciendo que seguiremos siendo un gobierno austero, un gobierno donde el peso fue más fortalecido entonces estoy segura que nos vamos a estabilizar y no va a haber devaluación.

Destacó que una de sus principales prioridades será que Tamaulipas tenga preferencia en el plan hídrico nacional, a fin de asegurar obras y mecanismos que resuelvan la crisis del agua en el Estado.

Señaló que esto lo hará de manera conjunta con la próxima presidenta Claudia Sheimbaun y con el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anata, a fin de hacer lo posible por superar los graves efectos de la sequía.

“Creo que el Plan Hídrico Nacional va a venir a ser un empuje importantísimo para Tamaulipas y vamos a hacer consolidación de la cuarta transformación desde el senado vamos a alinear todo para que Tamaulipas pueda seguir despegando”.

Sosa Ruiz señaló que los municipios no pueden, de manera directa, enfrentar todos los problemas que se derivan de la sequía porque no cuentan con los recursos suficientes “un municipio no puede hacerlo solo, el Estado no puedo hacerlo solo sino en coordinación con la federación”.