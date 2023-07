Contraloría del Estado llama a cuentas a ex directivos de Conalep; se desconoce en qué gastaron 48MDP

Por José Gregorio Aguilar

La Contraloría del Estado citó a ex directivos de los diferentes planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) después de que detectó un faltante de 48 millones de pesos que fueron distribuidos en los últimos 4 años en los 8 planteles que hay en el Estado.

De acuerdo a lo informado por el director general de este subsistema de educación media superior, Fernando Arizpe Pedraza, son recursos que no están transparentados ni está muy claro en que se gastaron o a donde fueron a parar.

Dejó muy en claro que los únicos que fueron llamados a “transparentar” el destino final de los 48 millones de pesos, fueron ex directores de planteles y personal administrativo de los últimos 4 años, su antecesor inmediato, Jorge Chapa, ex director general del Conalep no fue requerido.

“Es la Contraloría del Estado la encargada de entablar un proceso legal para encontrar a los responsables de este millonario desfalco”, puntualizó.

El directivo recordó que de acuerdo a auditorías internas, se detectó que era el 50 por ciento de 70 millones de pesos los que no ingresaron por concepto de cuotas escolares, sin embargo, la contraloría estatal determinó que fueron 48 millones de pesos que pagaron los alumnos cada semestre y que no se reportaron a las cuentas del Gobierno.

Como institución, el Conalep giró oficios a cada uno de los ex directores y ex administrativos de los planteles pero ya corresponde a la Contraloría lo que procede respecto a este asunto.

“Nos giraron oficios para que nosotros como institución giráramos a los ex directores y ex administrativos de cada uno de los planteles, los cuales ya se giraron y el 90 por ciento ya contestaron, lo único que nos corresponde a nosotros (Conalep) es pasar de la misma manera a la Contraloría y ellos ya determinaran que es lo que procede”.

Por último, Fernando Arizpe aseguró que el Conalep cierra el ciclo escolar con las cuentas apretadas, con mucho ahorro y austeridad y ajustándose a lo que hay y tienen.