Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de septiembre.– El Congreso de Tamaulipas declaró idóneo a Edgar Maciel Martínez Báez para ocupar el cargo como titular del Órgano de Administración Judicial de Tamaulipas durante un periodo de seis años.

La decisión fue tomada en la sesión de la Diputación Permanente y forma parte de la reforma integral de lo que es la renovación de todos los magistrados y jueces del Estado que inician funciones el miércoles 1 de octubre.

El Órgano de Administración Judicial en Tamaulipas será un nuevo organismo integrante del Poder Judicial estatal cuyo rol central consiste en encargarse de la administración interna: gestionar la carrera judicial, decidir la distribución de juzgados, orientar el desarrollo del personal judicial (promociones, evaluaciones) y asumir funciones administrativas previamente dispersas en distintos órganos.

Esta unidad busca reforzar la autonomía institucional del Poder Judicial local, con una estructura especializada que separe las funciones de administración de las funciones jurisdiccionales.

La diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera explicó que este paso se enmarca en la reforma judicial derivada del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que transformó el modelo de organización de los poderes judiciales en todo el país.

Conforme a la Constitución, corresponde al Congreso local designar a uno de los integrantes de este nuevo órgano, mediante el voto de las dos terceras partes del Pleno.

“La propuesta consiste en garantizar la plena integración del Órgano de Administración Judicial, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial de Tamaulipas con una gestión transparente y orientada al servicio de la sociedad”, subrayó la legisladora.