Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de marzo.- Un incendio forestal registrado en la sierra de Miquihuana mantiene activa la movilización de brigadas, al tratarse de una zona ecológicamente sensible dentro de un Área Natural Protegida.

El siniestro inició el pasado 19 de marzo en el predio Servando Canales, en la parte alta de la sierra, donde ha consumido al menos nueve hectáreas de vegetación, principalmente arbustiva.

La zona afectada corresponde a un ecosistema de matorral desértico rosetófilo, considerado clave por su valor ambiental y por formar parte de un corredor natural utilizado por la mariposa monarca.

Ante ello, un total de 76 brigadistas forestales de distintas dependencias estatales se encuentran desplegados para contener el avance del fuego y evitar su propagación hacia otras áreas.

Las labores se realizan únicamente por tierra, ya que hasta ahora no se ha reportado el uso de aeronaves, lo que complica las tareas debido a la difícil geografía del terreno.

Este incendio se suma a otros registrados en la actual temporada, luego de que previamente se reportaran dos siniestros más en Miquihuana y uno adicional en el municipio de Jaumave.

De acuerdo con reportes oficiales, este es el único incendio forestal activo en Tamaulipas en este momento, aunque las condiciones climáticas mantienen latente el riesgo de nuevos eventos en distintas regiones del estado.