Demandan aclarar envío del agua de Tamaulipas a Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de marzo.- La exigencia de transparencia en el manejo del agua en Tamaulipas cobró fuerza tras el trasvase hacia Estados Unidos, al advertirse riesgos crecientes para la producción agrícola en el norte del estado.

La diputada local Francisca Castro Armenta promovió un punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Recursos Hidráulicos sobre la estrategia aplicada en el Distrito de Riego 025, luego de la transferencia del recurso hídrico.

La legisladora subrayó que la falta de claridad ha generado incertidumbre entre los productores, quienes enfrentan la posibilidad de pérdidas superiores a medio millón de toneladas de granos básicos como maíz y sorgo.

Advirtió que los agricultores del Bajo Río Bravo se encuentran en una situación vulnerable, ya que la reducción del agua disponible coloca a la región en condiciones similares a las de temporal, elevando el riesgo productivo.

El trasvase, derivado del Tratado de 1944, ha impactado directamente la disponibilidad del recurso en la zona, lo que ha encendido alertas entre el sector agrícola por sus posibles efectos en el empleo rural y la economía regional.

A este escenario se suma la presión adicional por factores como el cambio climático, la irregularidad de las lluvias y las obligaciones internacionales, que han profundizado la incertidumbre en el campo tamaulipeco.

Castro Armenta sostuvo que contar con información precisa permitirá fortalecer la transparencia y evitar afectaciones mayores, al insistir en que el manejo del agua debe garantizar un uso equitativo, sustentable y con enfoque en la protección del desarrollo agrícola y social.