En Tamaulipas, frenan paso de transporte pesado en vacaciones de Semana Santa

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de marzo.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, autoridades federales implementarán un operativo para restringir la circulación del transporte de carga pesada y sobredimensionada en carreteras de Tamaulipas, con el objetivo de reducir accidentes y agilizar el tránsito.

La medida responde al aumento significativo de vehículos particulares que se movilizan en estas fechas, lo que eleva el riesgo de percances en las principales vías federales que cruzan el estado.

El plan contempla limitar el paso de tráileres, grúas industriales y unidades con dimensiones excedidas, especialmente en los días de mayor flujo vehicular, cuando las carreteras registran mayor saturación.

El calendario establece que las restricciones estarán vigentes del 27 de marzo al 12 de abril, con esquemas diferenciados que van desde suspensión total hasta circulación parcial, dependiendo de la intensidad del tráfico.

En los días de mayor afluencia, como del 27 al 29 de marzo, así como el 2, 3, 4, 5, 11 y 12 de abril, se ordenó detener completamente la circulación de este tipo de unidades en tramos federales.

En contraste, durante fechas intermedias como el 30 y 31 de marzo, además del 1, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril, se permitirá el tránsito bajo condiciones reguladas y horarios específicos.

Las autoridades indicaron que las unidades que sí puedan circular deberán cumplir con permisos vigentes, uso de vehículos piloto en los casos requeridos y apego estricto a la normatividad, como parte de una estrategia para disminuir accidentes en uno de los periodos de mayor movilidad del año.