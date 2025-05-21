El restablecimiento del servicio de agua potable da inicio siendo las 11:59 pm del martes 20 de mayo, por lo que las siguientes colonias y/o fraccionamientos se irán abasteciendo de manera paulatina, conforme a la demanda y al esquema de distribución por sector.
COL. 12 DE SEPTIEMBRE
COL. 16 DE SEPTIEMBRE
COL. AMALIA G. DE CASTILLO LEDÓN
COL. AMP. BANRURAL II
COL. AMP. CASAS BLANCAS
COL. AMP. CHAPULTEPEC
COL. AMP. EL PALMAR
COL. AMP. INDUSTRIAL
COL. AMP. JOSÉ DE ESCANDÓN
COL. AMP. PEDRO SOSA
COL. AMP. SIMÓN TORRES DE LA GARZA
COL. AMPLIACIÓN
COL. AMPLIACIÓN PEPENADORES
COL. AMPLIACIÓN TAMAULIPAS
COL. AREA 7
COL. ASCENSIÓN GÓMEZ
COL. AUTÉNTICAS PLAYAS
COL. AYUNTAMIENTO I ETAPA I Y II
COL. BANRURAL II
COL. BARRIÓ DEL BOSQUE I Y II
COL. BENITO JUÁREZ I, II Y III
COL. BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA
COL. BERTHA DEL AVELLANO
COL. BUENAVISTA
COL. CAMINO NUEVO
COL. CASAS BLANCAS
COL. CHAPULTEPEC
COL. CUAUHTÉMOC ZONA NORTE
COL. DOCTORES
COL. EMILIANO ZAPATA
COL. EMILIO PORTES GIL
COL. EMPLEADOS DE CORETT
COL. ENRIQUE LARA
COL. ESFUERZO POPULAR
COL. ESTRELLA
COL. FRANCISCO VILLA
COL. FRATERNIDAD
COL. GUADALUPE MAINERO
COL. HOGARES MODERNOS
COL. HORACIO TERÁN
COL. HUERTAS SAN JAVIER
COL. IGNACIO ALLENDE
COL. INDEPENDENCIA
COL. JARDÍN NORTE
COL. JOSÉ DE ESCANDÓN
COL. LA GLORIA ORIENTE
COL. LAS BRISAS
COL. LAS CANTERAS
COL. LAS PLAYAS
COL. LÁZARO CÁRDENAS
COL. LOMA ALTA I Y II
COL. LUIS DONALDO COLOSIO
COL. MAGDALENO AGUILAR
COL. MATÍAS HINOJOSA SILVA
COL. MIGUEL HIDALGO
COL. MORELOS
COL. NUEVO TAMAULIPAS
COL. OBRERA
COL. PEDRO J. MÉNDEZ II
COL. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ
COL. PEDRO SOSA
COL. PEPENADORES
COL. PODER POPULAR
COL. POPULAR CENTRO SOP 27
COL. PRIMAVERA
COL. PROMOTORA DE EDUC. SUP. EN TAMPS.
COL. REFORMA
COL. SAN FRANCISCO
COL. SIMÓN TORRES DE LA GARZA
COL. TAMAULIPAS
COL. TECNOLÓGICO
COL. UNIDAD MODELO
COL. UNIÓN DEMOCRÁTICA
COL. VAMOS TAMAULIPAS I, II, III Y IV
COL. VAMOS TAMAULIPAS ORIENTE
COL. VICENTE GUERRERO
COL. VICTORIA I, II Y III
COL. VISTA HERMOSA
COND. EL MEZQUITE
CONJ. HAB. COLINAS DEL VALLE
CONJ. HAB. EL HUASTECO
CONJ. HAB. LA LIBERTAD II
CONJ. HAB. LOS BALCONES
CONJ. HAB. RES. SELECTAS
CONJ. HAB. SIERRA VISTA
EJIDO LOMA ALTA
FRACC. SANTA LILIA
FRACC. 2 DE ABRIL
FRACC. AGUA FRIA I
FRACC. AGUA FRIA II
FRACC. ALTA VISTA
FRACC. AMP. VILLAS DEL CARMEN SECTOR SAN FELIPE
FRACC. BALCONES DEL VALLE EL PALMAR
FRACC. BAMBÚ
FRACC. CERRADA DEL PILÓN
FRACC. CHAPULTEPEC
FRACC. COLINAS DE SAN ROBERTO
FRACC. CONSTITUYENTES
FRACC. EVELIN
FRACC. FRAMBOYANES
FRACC. GUTIÉRREZ DE LARA
FRACC. HACIENDA DEL SANTUARIO
FRACC. INTEGRACIÓN FAMILIAR
FRACC. JACARANDA
FRACC. JUNTA LOCAL DE CAMINOS
FRACC. LA ESPERANZA
FRACC. LA MONTAÑA, 2DO Y 3ER SECTOR
FRACC. LAS FUENTES
FRACC. LAS HUERTAS DEL RÍO
FRACC. LAS LOMAS
FRACC. LAS PALOMAS
FRACC. LOMA BONITA
FRACC. LOMA REAL
FRACC. LOMAS DE CALAMACO
FRACC. LOMAS DE GUADALUPE
FRACC. LOMAS DEL RINCÓN
FRACC. LOMAS VERDES
FRACC. LOS FRESNOS
FRACC. LOS PRADOS
FRACC. MARTE R. GÓMEZ AMPL. NORTE
FRACC. MARTE R. GÓMEZ AMPL. SUR
FRACC. MARTE R. GÓMEZ SEGURA
FRACC. MEDITERRÁNEO
FRACC. MI RANCHITO
FRACC. MISIÓN DEL PALMAR
FRACC. MISIÓN DEL PALMAR II
FRACC. NORIA DE LOS ÁNGELES
FRACC. NUEVO SANTANDER
FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS I, II, III Y IV
FRACC. PASEO DE LOS OLMOS
FRACC. PRADERAS DE VICTORIA
FRACC. PRIV. EL SAUCE
FRACC. PRIV. SAN IGNACIO I Y II
FRACC. PRIVADAS DEL NOGALAR
FRACC. QUINTA LAURA
FRACC. RES. ARBOLADA
FRACC. RES. LA PAZ
FRACC. RES. LOS PRADOS
FRACC. RES. RINCÓN DE LAS MONTAÑAS
FRACC. RINCÓN DEL CEREZO
FRACC. RINCÓN DEL VALLE
FRACC. RINCÓN DEL VALLE ELITE
FRACC. RINCÓN DEL VALLE II
FRACC. SAGITARIO
FRACC. SAN JOSÉ
FRACC. SANTA DELFINA
FRACC. SIERRA MADRE
FRACC. SIERRA PLATINO
FRACC. TAMATÁN
FRACC. VERGEL DE LA SIERRA I Y II
FRACC. VIENTO HUASTECO
FRACC. VILLAS DEL CARMEN
INF. ALDAMA
INF. FIDEL VELÁZQUEZ
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER I Y II
U. HAB. DEL NORTE
U. HAB. SEDENA
ZONA CENTRO
Agradecemos tu comprensión y paciencia durante este proceso. Seguimos trabajando para brindarte un mejor servicio.