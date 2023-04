Colegio Médico pide prudencia y continuar con el uso del cubre bocas en las escuelas

Por José Gregorio Aguilar

A reserva de lo que determine el Comité Estatal de Seguridad en Salud, es conveniente que se mantenga el uso de cubre bocas en las escuelas, opinó el presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, Jorge Rosendo Sánchez Medina.

Su declaración surge después de que la titular de la SET en el Estado, Lucía Aimé Castillo Pastor consideró posible retirar esa medida en las instituciones educativas, después de que el vecino estado de Nuevo León ya levantó la emergencia sanitaria por Covid-19

“Yo pienso que hay que esperar a lo que digan las autoridades de la Secretaria de Salud es probable que pudiera ser con base a la velocidad del número de contagios en qué se pueda tomar la misma medida que Nuevo León de retirar el uso obligatorio de cubre bocas”.

Sin embargo, el especialista en Medicina Crítica explicó que como médico, él recomendaría que cualquier alumno con síntomas debería usar la mascarilla para no diseminar el virus, cualquiera que éste sea, porque de hecho ya quedó demostrado como esa protección facial puede ayudar a bloquear las gotitas del virus, y eso ha ayudado mucho a prevenir los casos de otros padecimientos respiratorios como lo es la Influenza.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico en Tamaulipas exhortó a la población en general a actuar con responsabilidad y sentido común, de manera que cuando alguna persona esté resfriada o sienta que está agripado, por iniciativa propia, debe portar el cubre bocas.

“Hay gente asintomática o con síntomas evidentes es recomendable usarlo para no contagiar a otras personas, para que uno no disemine el virus si yo sospecho que estoy contagiado pero eso mismo sucede con otros virus respiratorio cómo el de la influenza o el del resfriado común ahí si es preferible que si estoy contagiado de algún virus respiratorio use el cubre bocas”.