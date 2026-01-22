CODHET advierte: Tamaulipas requiere acompañamiento de la Fiscalía en búsquedas de desaparecidos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Taide Garza Guerra, reconoció que la entidad cerró el 2025 en el tercer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, lo que obliga a reforzar la coordinación institucional en cada búsqueda.

Garza Guerra explicó que ya existen comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas en la materia, por lo que no se trata de crear nuevas estructuras, sino de cumplir lo que marca la ley y asumir responsabilidades con eficacia. “Sí está funcionando la Fiscalía en Tamaulipas y estamos en colaboración, por llamarle así”, señaló.

La presidenta detalló que la CODHET participa con vehículos y visitadores para acompañar los operativos en zonas rurales, pero subrayó que es indispensable la presencia de la Fiscalía y de la Comisión de Atención a Víctimas para levantar pesquisas, recabar evidencias y dar seguimiento a los hallazgos. “Si encuentran hallazgos es importante que la comisión de búsqueda nos acompañe y que la Fiscalía realice las atenciones pertinentes”, puntualizó.

El mensaje es claro: la CODHET puede acompañar y vigilar, pero la responsabilidad de garantizar justicia y resultados recae en las autoridades ministeriales. En un estado marcado por la tragedia de los desaparecidos, la exigencia es que las instituciones trabajen de manera conjunta y efectiva para dar respuestas a las familias

